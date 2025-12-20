Martijn Krabbendam doet onthulling: "Hij lonkte eerst naar Ajax"

"Ik denk niet dat Koeman doorgaat. Ik denk dat Peter Bosz dat ook wel wil", zegt Martijn Krabbendam bij Vandaag Inside. Johan Derksen is het daarmee eens. "Peter Bosz maakt er nooit een geheim van. Die lonkte eerst naar Ajax en wil nu wel een keer bondscoach willen worden. Hij is het ook wel een beetje zat om elke dag van s' ochtends vroeg tot 's avonds laat op dat veld te staan."

Als Bosz vertrekt bij PSV, wie moet hem dan opvolgen? "Dick Schreuder van NEC, dat zou ik wel aandurven", zegt Derksen daarop. René van der Gijp moet lachen om de suggestie van Erik ten Hag, die ook genoemd wordt: "Na vier dagen bij Bayer Leverkusen zijn ze gewoon van: dat is helemaal niks. Hij is een man die elke keer weer met Nederlanders aan komt zetten. Dat moet hij niet doen. Dat heeft hem bij Manchester United ook de kop gekost."