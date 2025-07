Martijn Krabbendam verrast: "Dat Ajax zulke deals kan doen..."

Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam was vorig seizoen al onder de indruk van de Israëliër. "Die heb ik gezien tegen Feyenoord met Red Bull Salzburg. Toen was hij echt heel goed", zo vertelt Krabbendam bij de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Dat was een wedstrijd in de Champions League, in De Kuip."

"Dat was toen echt een hele goede speler. Ik vind het wel bijzonder dat Ajax zo'n jongen kan kopen. Daar gaf je toch helemaal geen stuiver voor, dat zij nog zulke deals konden doen", aldus een verbaasde Martijn Krabbendam. Naar verluidt betalen de Amsterdammers zo'n 15 tot 17 miljoen euro voor Oscar Gloukh.