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Martijn Merks eerlijk: "Een tijdje was ik gecharmeerd van Ajax"

Arthur
Martijn Merks
Martijn Merks Foto: © Pro Shots

Martijn Merks bevindt zich als algemeen directeur van Fortuna Sittard in een wereld die hij lange tijd niet voor zichzelf zag. Terwijl trainer Danny Buijs sportief goede resultaten neerzet, richt Merks zich op de bestuurlijke kant van de club. De 48-jarige directeur moet ervoor zorgen dat Fortuna financieel gezond en organisatorisch stabiel blijft.

In gesprek met Voetbal International vertelt Merks dat zijn achtergrond behoorlijk verschilt van die van veel andere clubdirecteuren. "Ik heb een heel andere achtergrond dan veel collega-directeuren. Ik kom niet uit de voetbalwereld. Héél lang geleden, in Zaltbommel, heb ik een jaar of anderhalf gekeept. Daarna ben ik allerlei andere dingen gaan doen."

Hoewel voetbal nooit een belangrijk onderdeel van zijn loopbaan was, heeft Merks altijd interesse gehad in sport. "Heb een paar jaar gevolleybald. Maar ik ben niet een enorme sportman. Ik vond het wel leuk om thuis voor de buis voetbal te kijken." Zijn voorkeur voor clubs veranderde door de jaren heen. "Een tijdje was ik gecharmeerd van PSV, daarna van Ajax, de teams die iedereen op dat moment goed vond. Nu ben ik voor Fortuna, natuurlijk!", besluit hij bij Voetbal International.

Zijn huidige functie zorgt er volgens Merks wel voor dat hij anders naar wedstrijden kijkt. "Maar ik merk wel dat ik er vanuit mijn rol soms wat meer afstand van kan nemen dan anderen." Dat neemt niet weg dat hij veel waardering heeft voor de inzet die een ploeg op het veld laat zien. "Een team dat er vol voor gaat, ambitie toont en strijd levert tot de allerlaatste minuut, verdient waardering."

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