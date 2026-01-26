Laatste nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Martin Jol zeer kritisch op Ajax-beleid: "Dat is een blamage"

Max
bron: De Telegraaf
Martin Jol
Martin Jol Foto: © Pro Shots

Martin Jol is lyrisch over Youri Baas. De verdediger van Ajax scoorde zaterdag twee doelpunten tegen FC Volendam. 

Ajax begon het seizoen niet goed, maar maakte de laatste wedstrijden met meer jeugdspelers in de ploeg een veel betere indruk. "Ajax bewijst de laatste weken dat het zich 150 miljoen euro had kunnen besparen", oordeelt Jol in de Telegraaf. "Niemand van de gekochte spelers heeft meerwaarde. Dat is een blamage. Met spelers uit de eigen opleiding voetbalt Ajax best leuk."

Baas was afgelopen weekend de grootste uitblinker bij de Amsterdammers en staat in het Elftal van de Week van Jol. "In dat jonge team kan Youri Baas zich ontwikkelen tot een leider. Tegen Volendam onderstreepte hij een sterk optreden met twee doelpunten", besluit de voormalig profvoetballer. 

Youri Baas
