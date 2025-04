"Martin Ødegaard zou eerst naar een club als Ajax moeten gaan"

Martin Ødegaard maakt tegenwoordig furore in het shirt van Arsenal, maar vertrok al op 16-jarige leeftijd van het Noorse Strømsgodset IF naar Real Madrid. En dat moment kan Stian Lund nog goed herinneren.

Hij was destijds hoofd jeugdopleidingen bij de Noorse club waar Ødegaard speelde. "Martin kreeg kritiek", vertelt hij aan de BBC. "Martin zou eerst naar een Nederlandse club als Ajax of PSV moeten gaan, maar dat is makkelijk praten. Als een zestienjarige elke dag met Cristiano Ronaldo en het eerste van Real Madrid kan trainen, dan vind ik het onzin om te zeggen dat hij een verkeerde keuze maakte."

Bij Real Madrid kwam hij amper aan spelen toe en hij verkaste naar de Eredivisie. Hij speelde op huurbasis voor SC Heerenveen en Vitesse. "Maar ik ben er honderd procent van overtuigd dat ze toen de juiste beslissing hebben genomen. Hij had geen zaakwaarnemer, zijn vader (Hans Erik, red.) regelde alles. Pas toen Real een deal wilde sluiten, heeft de club een agent ingeschakeld. Hans Erik had geen financiële belangen en wilde alleen het beste voor Martin", aldus Lund.