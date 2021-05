Geschreven door Jessica Westdijk 17 mei 2021 om 10:05

Lisandro Martinez en Nico Tagliafico zijn opgeroepen voor het nationale elftal van Argentinië. De ploeg speelt begin juni 2 WK-kwalificatieduels, waarin Chili en Colombia de tegenstanders zijn.

Tagliafico is inmiddels een vaste waarde bij Argentinië, voor Martinez is zijn oproep een beloning na een goed seizoen. Hij speelde pas1 interland: in 2019 kwam hij in actie in een vriendschappelijk duel met Venezuela.

Op 13 juni gaat ook nog de Copa America van start. Of de ploeg dat toernooi met dezelfde selectie ingaat, is nog niet bekend.