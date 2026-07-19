Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Martínez en Tagliafico strijden in WK-finale om miljoenen euro's

Joram
Lionel Messi en Lisandro Martinez
Lionel Messi en Lisandro Martinez Foto: © Pro Shots

Voormalig Ajax-spelers Lisandro Martinez en Nico Tagliafico spelen zondagavond de WK-finale. Niet alleen de wereldtitel staat zondag op het spel tijdens de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Ook financieel valt er veel te verdienen. De eindstrijd levert de winnaar namelijk een miljoenenbedrag op uit de recordprijzenpot van het WK 2026.

De totale prijzenpot bedraagt dit jaar 620 miljoen euro en wordt verdeeld over alle deelnemende landen. Iedere bond ontving vooraf al 1,28 miljoen euro als bijdrage voor de voorbereiding. Landen die in de groepsfase werden uitgeschakeld, kregen daarnaast 7,68 miljoen euro. Dat schrijft Voetbal International.

De premies lopen vervolgens per ronde verder op. Een plek in de zestiende finales leverde 9,38 miljoen euro op, de achtste finales waren goed voor 12,79 miljoen euro en een kwartfinaleplaats bracht 16,20 miljoen euro in het laatje. De nummer vier ontvangt 23,03 miljoen euro, terwijl de winnaar van de troostfinale 24,73 miljoen euro krijgt.

De wereldkampioen ontvangt 42,64 miljoen euro aan prijzengeld. Inclusief de voorbereidingsvergoeding komt dat uit op 43,92 miljoen euro. De verliezend finalist krijgt 28,15 miljoen euro, wat neerkomt op een totaal van 29,43 miljoen euro. Daarmee staat er in de finale tussen Spanje en Argentinië niet alleen de wereldtitel op het spel, maar ook een verschil van 14,49 miljoen euro.

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Nicolás Tagliafico Lisandro Martínez WK 2026
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws