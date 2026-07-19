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Martínez en Tagliafico strijden in WK-finale om miljoenen euro's

Joram
Lionel Messi en Lisandro Martinez
Lionel Messi en Lisandro Martinez Foto: © Pro Shots

Voormalig Ajax-spelers Lisandro Martinez en Nico Tagliafico spelen zondagavond de WK-finale. Niet alleen de wereldtitel staat zondag op het spel tijdens de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Ook financieel valt er veel te verdienen. De eindstrijd levert de winnaar namelijk een miljoenenbedrag op uit de recordprijzenpot van het WK 2026.

De totale prijzenpot bedraagt dit jaar 620 miljoen euro en wordt verdeeld over alle deelnemende landen. Iedere bond ontving vooraf al 1,28 miljoen euro als bijdrage voor de voorbereiding. Landen die in de groepsfase werden uitgeschakeld, kregen daarnaast 7,68 miljoen euro. Dat schrijft Voetbal International.

De premies lopen vervolgens per ronde verder op. Een plek in de zestiende finales leverde 9,38 miljoen euro op, de achtste finales waren goed voor 12,79 miljoen euro en een kwartfinaleplaats bracht 16,20 miljoen euro in het laatje. De nummer vier ontvangt 23,03 miljoen euro, terwijl de winnaar van de troostfinale 24,73 miljoen euro krijgt.

De wereldkampioen ontvangt 42,64 miljoen euro aan prijzengeld. Inclusief de voorbereidingsvergoeding komt dat uit op 43,92 miljoen euro. De verliezend finalist krijgt 28,15 miljoen euro, wat neerkomt op een totaal van 29,43 miljoen euro. Daarmee staat er in de finale tussen Spanje en Argentinië niet alleen de wereldtitel op het spel, maar ook een verschil van 14,49 miljoen euro.

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