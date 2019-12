Geschreven door Jessica Westdijk 15 dec 2019 om 12:12

Afgelopen zomer kwam Lisandro Martinez van Defensa y Justicia over naar Ajax. De Argentijn speelt bij Ajax zo goed als wekelijks en heeft het goed naar zijn zin in Amsterdam.

Zelfs zo goed dat hij grote clubs zo weigeren: “Real Madrid hoeft niet aan te kloppen”, vertelt de verdediger annex middenvelder aan Het Parool. Hij is pas een half jaar in Amsterdam, maar ziet zichzelf er dus nog wel een tijdje blijven: “Ajax is nu het beste voor mij. Ik ben echt ontzettend gelukkig hier en dat gevoel vind je niet makkelijk bij een andere club in een ander land. Ik denk nog helemaal niet na over een vervolgstap.”

“Argentijnen zijn dol op Ajax. Ik heb daarom nooit getwijfeld toen ik werd benaderd. Deze manier van spelen is het mooist van allemaal. Ajax hoort bij de beste teams ter wereld en ik leer elke dag veel”, zo klinkt Martinez tevreden.