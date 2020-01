Geschreven door Jelmer Jager 11 jan 2020 om 11:01

Lisandro Martínez speelt pas een halfjaar bij Ajax, maar lijkt zich zonder enige moeite aan te passen aan de club, de speelstijl en een – voor hem – nieuwe positie. “Centrale verdediger is een positie die me goed bevalt. Ik heb nu ook ervaring als middenvelder en dat is een positie die me ook goed bevalt”, begint hij tegenover FOX Sports.

De Argentijn blonk dit seizoen geregeld uit als middenvelder. Een rol die hem uitstekend lijkt te liggen. Opvallend genoeg laat hij weten dat het in eerste instantie niet een positie is dat hem op het lijf geschreven is.

“Ik moet deze positie nog wel beter leren kennen. En op die manier nog beter worden op die plek, want het is een positie die me niet op het lijf geschreven is. Maar ik heb wel het gevoel dat ik deze positie wel beter onder de knie krijg.”