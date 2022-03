Geschreven door Idse Geurts 22 mrt 2022 om 12:03

Lisandro Martinez komt de aankomende interlandperiode niet in actie voor Argentinië. De centrale verdediger zat wel bij de selectie van het Argentijnse elftal, maar hij heeft tijdens De Klassieker een spierblessure opgelopen. Hierdoor blijft Martinez in Amsterdam om te werken aan zijn revalidatie. De Argentijn moest zich zondagmiddag al voor het laatste fluitsignaal laten vervangen door Perr Schuurs. Nu blijkt dat de blessure dus dermate ernstig is dat Martinez niet in actie kan komen voor Argentinië. De Zuid-Amerikanen spelen deze week WK-kwallificatieduels tegen Venezuela (25 maart) en Ecuador (29 maart).

Antony daarentegen, is wél gewoon afgereisd naar de nationale ploeg van Brazilië. De aanvaller leek zondag ook niet ongeschonden uit de wedstrijd gekomen te zijn. In de slotfase liep Antony hinkend over het veld. Achteraf vertelde de Braziliaan dat hij al enkele dagen last had van zijn enkel. Antony wordt nu echter verder onderzocht door de medische staf van het Braziliaanse elftal. Op basis van deze resultaten wordt dan besloten of de vleugelaanvaller kan spelen tegen Chili (24 maart) en/of Bolivia (29 maart).

Voor zowel Argentinië als Brazilië staat er echter niet meer veel op het spel deze kwalificatieronde. Beide landen zijn immers al gekwalificeerd voor het WK in Qatar.