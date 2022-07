Geschreven door Jessica Westdijk 27 jul 2022 om 15:07

De transfer van Lisandro Martinez naar Manchester United is nu helemaal afgerond. De Argentijn werd woensdag gepresenteerd bij zijn nieuwe club en dat betekent dus dat Ajax afscheid van hem neemt.

De Amsterdammers ontvangen minimaal €57,37 miljoen van United, dat kan met bonussen nog oplopen tot €67,37 miljoen. Martinez debuteerde in 2019 in het duel om de Johan Cruijff Schaal en pakte toen meteen zijn eerste prijs. Ook werd hij twee keer kampioen met Ajax, in 2021 en 2022. Daarnaast won hij in 2021 de KNVB-beker en werd hij afgelopen seizoen uitgeroepen tot Ajacied van het Jaar.

Martinez wordt bij United herenigd met Erik ten Hag en heeft een contract getekend tot medio 2027. Ajax neemt met een fraai filmpje afscheid van hem: