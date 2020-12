Geschreven door Jessica Westdijk 12 dec 2020 om 15:12

Dat FC Barcelona spelers van Ajax in de gaten houdt, is niets nieuws. Maar er is weer een nieuwe speler van Ajax op het scoutinglijstje van de Catalanen verschenen. Volgens Sport zouden Koeman en consorten geïnteresseerd zijn in Lisandro Martinez.

FC Barcelona zou graag een extra centrale verdediger aantrekken, aangezien Gerard Piqué langere tijd uit de roulatie is. Bovenaan het verlanglijstje staat Eric Garcia, van Manchester City. Maar de Catalanen hebben nog een aantal namen achter de hand, voor als het niet lukt om Garcia naar Spanje te halen. In dat geval zou Martinez dus één van de kandidaten zijn.

Het liefst zou FC Barcelona hem voor het restant van het seizoen huren, met een optie tot koop aan het einde van het seizoen. Martinez is dit seizoen bij Ajax niet altijd zeker van een basisplaats. Hij ligt in Amsterdam nog vast tot medio 2023.