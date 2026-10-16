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'Martínez op ramkoers met United; transfer kan Ajax geld opleveren'

Stefan
Lisandro Martínez
Lisandro Martínez Foto: © BSR Agency

Lisandro Martínez heeft zich onlangs vrij kritisch uitgelaten over de clubleiding van Manchester United. Een eventueel vertrek van de Argentijn is tevens interessant voor Ajax, want het zou de Amsterdammers zomaar eens een mooi bedrag op kunnen leveren.

Na de wedstrijd tussen Atlético Madrid en Manchester United (2-0 voor Atletico, red.) spuwde Martínez zijn gal. Met name technisch directeur Jason Wilcox moest het ontgelden, want volgens de voetballer had Wilcox niet genoeg gedaan om trainer Michael Carrick te helpen. Manchester United beleeft een dramatische seizoensstart en won nog maar één keer in de Premier League.

Martínez is inmiddels gestraft voor zijn uitspatting en bood ook al zijn excuses aan aan zijn werkgever. "De frustratie over de nederlaag zorgde ervoor dat ik mijn gevoelens uitte op een moment en een plek die daar misschien niet geschikt voor waren", reageerde hij. "Daarvoor wil ik mijn excuses aanbieden."

Door het voorval is de toekomst van Martínez weer onderwerp van gesprek. In Engeland wordt her en der al gerept over een mogelijk vertrek van de Argentijn en dat is financieel interessant voor Ajax. De Amsterdammers hebben in het geval van een transfer recht op een solidariteitsbijdrage en zouden dan ook waarschijnlijk meerdere tonnen kunnen bijschrijven als Martínez vertrekt.

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