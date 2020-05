Geschreven door Jessica Westdijk 23 apr 2020 om 15:04

Terwijl de KNVB nadenkt over scenario’s over hoe de Eredivisie te beëindigen, werpt ook Lisandro Martinez een balletje op. Ajax en AZ hebben evenveel punten. Ajax heeft een beter doelsaldo, maar AZ won beide onderlinge duels. Er is dus veel verdeeldheid over wie een eventuele titel toegekend moet krijgen en de Champions League in mag.

“Als er een beslissing wordt gemaakt, moet dat dezelfde zijn in iedere competitie in Europa”, zo vindt Martinez in gesprek met TyC Sports. Hij deinst er in ieder geval niet voor terug om zich met Ajax nog een keer te bewijzen: “Ook al staan we gelijk in punten met AZ, ik zou graag een beslissingswedstrijd spelen tegen hen om zo te bepalen wie de kampioen van Nederland is.”