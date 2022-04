Geschreven door Idse Geurts 29 apr 2022 om 09:04

Lisandro Martinez staat bekend als een speler die nooit een duel uit de weg gaat. De Argentijn komt vaak hard in, maar weet dit wel op een eerlijke manier te doen. Zijn bijnaam luidt dan ook ‘De Argentijnse Slager’. Tegenover Ajax Life laat de verdediger zich uit over hoe zijn strijdlust tot stand is gekomen.

“In Argentinië, maar ook Brazilië, leer je van jongs af aan dat je moet strijden. Op het veld om te winnen, maar ook voor een bord eten. Om te overleven dus”, laat Martinez zich uit over zijn mentaliteit. “Als je in de jeugdopleiding van een voetbalclub zit, moet je elke dag alles uit jezelf halen. Er zijn zo’n twintig andere jongens die jouw plekje willen en daarmee ook een grotere kans op een beter leven. In Nederland hebben jeugdspelers het over het algemeen beter, bijna alles wordt voor ze geregeld. De échte uitdaging om te vechten, ontbreekt daardoor”, stelt de verdediger. Deze mentaliteit neemt Martinez overigens ook mee naar de training. “Zoals je traint, speel je ook. Dus als je op negentig procent traint, speel je ook op negentig procent. Ik houd me niet in op de training”.

Toch heeft Martinez zich wel leren beheersen. In zijn beginperiode bij Ajax, had de verdediger nog moeite om zijn emoties te bedwingen. Met hulp van Winston Bogarde lukt het Martinez nu om kalmer te blijven tijdens wedstrijden. “Toen ik bij Ajax kwam, liet ik mijn emoties vaak gaan op het veld. Ik vond het lastig om rustig te blijven. Ik heb vooral met Winston Bogarde gepraat over hoe ik met mijn emoties moet omgaan. Het gaat erom dat je in balans bent, in controle. Wel de strijd aangaan, maar van binnen rustig blijven. Dat gaat nu een stuk beter”, besluit Martinez.