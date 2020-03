Geschreven door Jessica Westdijk 22 mrt 2020 om 17:03

Lisandro Martinez kwam afgelopen zomer naar Ajax en maakt in zijn eerste seizoen een prima indruk. Toch was hij zelf ook onder de indruk van het niveau van zijn teamgenoten, vooral Hakim Ziyech verbaasde hem.

“Hier bij Ajax is iedereen echt goed, maar Hakim verblindde me”, vertelt hij op de Argentijnse zender 947FMRadio. Maar niet alleen over zijn teamgenoten is hij enthousiast, Martinez blijft ook graag op de Toekomst om naar de jeugd te kijken: “Ze brengen ze daar de Ajax-filosofie al bij, het is fantastisch.”

Martinez zelf werd gehaald als verdediger, maar speelt inmiddels vooral als middenvelder: “Ik voel me op mijn gemak bij Ajax. De positie van centrale middenvelder is moeilijker dan die van verdediger. Je moet er aanleg voor hebben, de coach had me nodig op die plek.”