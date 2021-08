Geschreven door Idse Geurts 12 aug 2021 om 12:08

Lisandro Martínez, kersvers winnaar van de Copa America, heeft zich in een interview met Voetbal International positief uitgelaten over de bijnaam die hem is geschonken door de Ajacieden. De fans van Ajax noemen Martínez steevast ‘De Argentijnse Slager’, verwijzend naar zijn werklust en harde spel. Martínez is trots op deze benaming: “In Argentinië hoor ik die bijnaam nooit, maar ik weet dat de fans me hier wel zo noemen. Dat vind ik mooi en zie ik als een compliment”. Zelf snapt Martínez ook waarom hij deze benaming heeft verdiend: “Ik geef nooit op en ga altijd vol strijd het gevecht aan. Zo zit ik in elkaar. Ik speel met met mijn hart, met passie, vol overgave”.

Zijn strijdlust laat Martínez ook zien wanneer hem wordt gevraagd naar de doelen voor het aankomende Champions League seizoen: “Ik heb nu twee keer op rij meegemaakt dat we er net niet in slaagden om de groepsfase te bereiken. Nu moet dat wel gebeuren. Dat zie ik echt als doel, want ik vind dat we groot moeten durven denken met Ajax”. Als het aan ‘De Slager’ ligt mogen we dus weer net zo’n succesvol Champions League seizoen verwachten als in 18/19.