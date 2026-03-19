Marvin Young roemt Ajax-talent: "Hij laat zich daar goed zien"

Marvin Young heeft het uitstekend naar zijn zin bij Sparta Rotterdam. De talentvolle centrumverdediger beseft dat het voor sommige spelers ook mogelijk is om via een omweg de stap naar een Nederlandse topclub te maken.

"Je hebt altijd voorbeelden waar het niet goed gaat, maar kijk naar Janse", legt Young uit op de website van VI. "Die ging op jonge leeftijd naar Ajax, speelde niet veel voor Ajax 1, maar die wordt verhuurd aan FC Groningen en laat zich dáár dan goed zien. Ik bedoel te zeggen: iedereen heeft zijn eigen pad. Er komt best veel op je af als jonge speler en dan kan er van alles gebeuren", constateert de 20-jarige centrumverdediger.

Young werd in het verleden al in verband gebracht met een stap naar PSV, Ajax of Feyenoord. Een voorkeur heeft hij echter niet. "Nog een jaar Sparta is niet mijn doel; ik wil deze zomer een stap zetten. Een stap hogerop, maar ik heb geen specifieke club in Nederland waar ik per se heen wil", benadrukt hij. "Ik weet nu dat ik mij staande kan houden in de basis bij Sparta in de Eredivisie, maar ik weet niet waar verder mijn plafond is, die wil ik ontdekken", besluit Young.