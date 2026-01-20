MATCHDAY | Ajax start met Owen Wijndal in de basis tegen Villarreal
Ajax neemt het dinsdagavond in de Champions League op tegen Villarreal. Willen de Amsterdammers nog enig uitzicht houden op de knock-outfase van het miljardenbal, dan is een overwinning nodig in Spanje. En Fred Grim heeft ervoor gekozen om de opstelling van Ajax te wijzigen.
De hoofdtrainer van Ajax voert maar liefst vier wijzigingen door in zijn basisopstelling. Youri Baas, Owen Wijndal, Jorthy Mokio en Oskar Gloukh mogen aan de aftrap beginnen en dit gaat ten koste van Ko Itakura, Sean Steur, Lucas Rosa en Rayane Bounida. Zij starten vanaf de reservebank in Spanje.
Opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Regeer; Gloukh, Dolberg, Godts.
