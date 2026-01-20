Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax wedstrijden

MATCHDAY | Ajax start met Owen Wijndal in de basis tegen Villarreal

Stefan
Owen Wijndal
Owen Wijndal Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het dinsdagavond in de Champions League op tegen Villarreal. Willen de Amsterdammers nog enig uitzicht houden op de knock-outfase van het miljardenbal, dan is een overwinning nodig in Spanje. En Fred Grim heeft ervoor gekozen om de opstelling van Ajax te wijzigen.

De hoofdtrainer van Ajax voert maar liefst vier wijzigingen door in zijn basisopstelling. Youri Baas, Owen Wijndal, Jorthy Mokio en Oskar Gloukh mogen aan de aftrap beginnen en dit gaat ten koste van Ko Itakura, Sean Steur, Lucas Rosa en Rayane Bounida. Zij starten vanaf de reservebank in Spanje.

Opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Regeer; Gloukh, Dolberg, Godts.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen Villarreal!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Villarreal. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

Vermoedelijke opstelling Ajax: Grim voert 3 (!) wijzigingen door

0
Bram van Polen

Bram van Polen: "Met name Ajax en Feyenoord zijn niet stabiel"

0
Lees meer:
Ajax wedstrijden Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties