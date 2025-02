MATCHDAY| Ajax zonder spits, Farioli kiest alternatieve aanval

Donderdagavond om 18.45 uur staat Ajax in de tussenronde van de Europa League tegenover Union Saint-Gilloise. De Amsterdammers willen een sterke start maken in deze dubbele ontmoeting en hun Europese campagne voortzetten.

Na een veelbelovende start in de groepsfase had Ajax moeite om door te stoten. Nederlagen tegen SS Lazio (1-3) en RFS (1-0) zorgden ervoor dat de ploeg van Francesco Farioli bleef steken op tien punten. De 2-1 overwinning op Galatasaray in de laatste wedstrijd bracht Ajax uiteindelijk op dertien punten uit acht wedstrijden, wat niet genoeg was om directe plaatsing voor de achtste finales af te dwingen. Hierdoor wacht nu een tweeluik tegen de Belgische verrassing Union Saint-Gilloise.

Ajax begint de wedstrijd met de volgende elf namen: Pasveer; Rosa, Rugani, Baas, Mokio; Hato, Fitz-Jim, Klaassen; Berghuis, Rasmussen, Edvardsen. Alle ogen zullen gericht zijn op de aanval, waar Edvardsen na zijn recente debuut weer een kans krijgt. In de defensie krijgen Mokio en Baas het vertrouwen naast ervaren krachten als Rugani en Hato. Het wordt een belangrijke test voor de Amsterdammers, die zich willen bewijzen in Europa en met een goed resultaat naar België willen afreizen.