MATCHDAY | Edvardsen in de basis; Gloukh op de bank bij Ajax

Om 21:00 uur staat de wedstrijd tussen Ajax en FC Twente op het programma. Hoofdtrainer Óscar García heeft in de Johan Cruijff Arena gekozen voor de volgende basisopstelling.

Wout Weghorst start in de punt van de aanval bij Ajax. De Twentse spits houdt Kasper Dolberg op de bank. Ook is er een basisplaats voor Oliver Edvardsen, die vanaf de flank mag beginnen.

Opstelling Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Mokio, Steur, Berghuis; Edvardsen, Weghorst, Godts.