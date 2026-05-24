MATCHDAY| García verrast met twee wijzigingen tegen FC Utrecht
Ajax begint zondagmiddag met de volgende elf namen aan de finale van de play-offs tegen FC Utrecht. Óscar García kiest in Volendam onder meer voor Kasper Dolberg in de spits, terwijl ook Youri Regeer aan de aftrap verschijnt bij de Amsterdammers.
Maarten Paes staat onder de lat bij Ajax. De defensie bestaat uit Lucas Rosa, Anton Gaaei, Youri Baas en Aaron Bouwman.
Op het middenveld krijgen Youri Regeer, Davy Klaassen en Jorthy Mokio het vertrouwen van García.
Voorin kiest de Spaanse trainer voor Steven Berghuis, Kasper Dolberg en Mika Godts. Daarmee begint Wout Weghorst op de bank tijdens het duel met FC Utrecht.
Opstelling van Ajax: Paes; Rosa, Gaaei, Baas, Bouwman; Regeer, Klaassen, Mokio; Berghuis, Dolberg, Godts.
