2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
MATCHDAY| Grim gooit het middenveld volledig om tegen PEC Zwolle

Thomas
bron: Ajax
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij PEC Zwolle en wil in het MAC³PARK stadion goede zaken doen in de Eredivisie met nog altijd zicht op de tweede plek in de Eredivisie.

Trainer Fred Grim kiest voor Maarten Paes onder de lat, terwijl de defensie bestaat uit Lucas Rosa, Josip Sutalo, Youri Baas en Owen Wijndal. Daarmee houdt hij vast aan een vertrouwde achterhoede.

Op het middenveld krijgt aanvoerder Davy Klaassen ondersteuning van Youri Regeer en Oscar Gloukh. Dat trio moet zorgen voor controle én creativiteit in Zwolle, waar Ajax vanaf de eerste minuut het initiatief wil nemen.

In de aanval start Wout Weghorst in de punt van de aanval. Mika Godts en Rayane Bounida flankeren hem vanaf de zijkanten. Met deze voorhoede hoopt Ajax voldoende stootkracht te hebben om de drie punten mee te nemen naar Amsterdam.

Opstelling Ajax: Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Wijndal; Regeer, Gloukh, Klaassen; Godts, Weghorst, Bounida.

