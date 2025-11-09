MATCHDAY| Grim wijzigt opstelling op vijf posities tegen FC Utrecht

Fred Grim heeft zijn basiself voor het uitduel tegen FC Utrecht bekendgemaakt. De interim-trainer van Ajax voert direct een aantal opvallende keuzes door in zijn eerste officiële wedstrijd aan het roer. Waar eerder nog sprake was van een vermoedelijke opstelling met onder anderen Ko Itakura en Raúl Moro, blijkt nu dat Grim iets andere accenten legt.

Remko Pasveer begint zoals verwacht onder de lat. In de verdediging kiest Grim voor een achterhoede met Lucas Rosa, Youri Baas, Josip Šutalo, Gerald Alders. Daarmee komt Ko Itakura, die eerder als basisspeler werd genoemd, niet in de ploeg. Ook speelt Anton Gaaei dus niet.

Het middenveld bestaat uit. Kenneth Taylor, Youri Regeer en Oscar Gloukh starten alle drie in de basis. Davy Klaassen zit wel bij de selectie, maar moet genoegen nemen met een plek op de bank.

Voorin behoudt Mika Godts zijn plek op links, terwijl Wout Weghorst opnieuw de spitspositie invult. De eerder verwachte terugkeer van Raúl Moro in de basis blijft uit; in zijn plaats staat Edvardsen op de rechterflank. Daarnaast keert Dolberg ook terug op de bank, dus die lijkt ook nog wat minuten te gaan maken in de Domstad.