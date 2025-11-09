AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
MATCHDAY| Grim wijzigt opstelling op vijf posities tegen FC Utrecht

Thomas
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Fred Grim heeft zijn basiself voor het uitduel tegen FC Utrecht bekendgemaakt. De interim-trainer van Ajax voert direct een aantal opvallende keuzes door in zijn eerste officiële wedstrijd aan het roer. Waar eerder nog sprake was van een vermoedelijke opstelling met onder anderen Ko Itakura en Raúl Moro, blijkt nu dat Grim iets andere accenten legt.

Remko Pasveer begint zoals verwacht onder de lat. In de verdediging kiest Grim voor een achterhoede met Lucas Rosa, Youri Baas, Josip Šutalo, Gerald Alders. Daarmee komt Ko Itakura, die eerder als basisspeler werd genoemd, niet in de ploeg. Ook speelt Anton Gaaei dus niet.

Het middenveld bestaat uit. Kenneth Taylor, Youri Regeer en Oscar Gloukh starten alle drie in de basis. Davy Klaassen zit wel bij de selectie, maar moet genoegen nemen met een plek op de bank.

Voorin behoudt Mika Godts zijn plek op links, terwijl Wout Weghorst opnieuw de spitspositie invult. De eerder verwachte terugkeer van Raúl Moro in de basis blijft uit; in zijn plaats staat Edvardsen op de rechterflank. Daarnaast keert Dolberg ook terug op de bank, dus die lijkt ook nog wat minuten te gaan maken in de Domstad. 

Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 FC Twente 12 2 16
Bekijk de hele stand
