Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
MATCHDAY | Heitinga komt met grote verrassingen in de opstelling

Arthur
bron: Ajax
Remco Pasveer
Remco Pasveer Foto: © Pro Shots

Ajax start woensdagavond met een verrassende opstelling in de loodzware uitwedstrijd tegen Chelsea. Trainer John Heitinga kiest onder meer voor Remko Pasveer, Ko Itakura, James McConnell en Raúl Moro in de basis.

Dat gaat ten koste van Vitzeslav Jaros, Anton Gaaei, Jorthy Mokio en Oliver Edvardsen. De grootste verrassing is de keuze voor Pasveer onder de lat. Tot dusverre was Jaros de vaste eerste doelman van Ajax, maar de Liverpool-huurling moet in Londen voor het eerst plaatsnemen op de bank. Heitinga beloont Pasveer met een basisplaats tegen Chelsea.

Ook in de defensie grijpt Heitinga in. Tegen AZ begon Ajax nog met Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas en Lucas Rosa. Ditmaal neemt Itakura de plek van Gaaei in, waardoor Baas opschuift naar linksback en Rosa terugkeert naar de rechterkant.

Op het middenveld verschijnt McConnell voor het eerst aan de aftrap bij Ajax 1. De 21-jarige huurling van Liverpool speelde tot nu toe alleen als invaller, maar krijgt nu de voorkeur boven Mokio, die op de bank begint. McConnell vormt samen met Kenneth Taylor en Oscar Gloukh het middenveld in Londen.

Wouter Goes en Wout Weghorst

Weghorst krijgt bijval: "Daarom komt Goes er elke keer mee weg"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst ontsnapt: "In Enschede had hij rood gekregen"

0
John Heitinga

'Heitinga negeerde zaakwaarnemer': "Ik adviseerde hem anders"

0
Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajacied: "Alsof z'n huis gebombardeerd is"

0
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
