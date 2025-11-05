MATCHDAY | Heitinga voert wijzigingen door tegen Galatasaray

Ajax neemt het vanavond om 21.00 op tegen Galatasaray. De Turken zijn massaal aanwezig in Amsterdam en makkelijk gaat het zeker niet worden voor de toch al geplaagde John Heitinga.

John Heitinga zal dan ook de nodige wijzigingen doorvoeren. Youri Regeer zat naast Heitinga op de persconferentie, waardoor er een basisplaats voor hem in het vat lijkt te zitten. Kenneth Taylor is er niet bij vanwege een schorsing. Davy Klaasen mag daarom beginnen en ook Mokio is er weer bij op het middenveld.

Ook Sutalo is er achterin weer bij, hij mag net als Gaaei gaan starten. Remko Pasveer maakte een fout tegen SC Heerenveen, maar hoeft nog niet te vrezen voor zijn basisplek.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal; Klaassen, Gloukh, Mokio; Regeer, Weghorst, Godts.