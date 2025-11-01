MATCHDAY | John Heitinga kiest voor Owen Wijndal tegen Heerenveen

Ajax neemt het om 16:30 uur op tegen SC Heerenveen. Hoofdtrainer John Heitinga heeft in de eigen Johan Cruijff Arena gekozen voor een gewijzigde opstelling van de Amsterdammers.

Owen Wijndal keert namelijk weer terug in de opstelling van Ajax en dat betekent dat Youri Baas zijn plekje links in het centrum weer inneemt. Dit gaat ten koste van Josip Sutalo, die vanaf de reservebank moet beginnen. Ook James McConnell is zijn basisplaats kwijt, want Youri Regeer begint op zijn plek.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rosa, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Taylor, Gloukh; Moro, Weghorst, Godts.

Wissels Ajax: Jaros, Reverson, Gaaei, McConnell, Edvardsen, Klaassen, Mokio, Fitz-Jim, Sutalo, Bounida, Ünüvar.