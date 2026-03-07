Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

MATCHDAY | Opstelling Ajax bekend: Berghuis keert terug in de basis

Cherine
Steven Berghuis bij een uitwedstrijd van Ajax
Steven Berghuis bij een uitwedstrijd van Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax gaat zaterdagmiddag op bezoek bij FC Groningen met de aftrap om 16.30 uur. De Amsterdammers zien Steven Berghuis terugkeren in de basis voor het duel in Euroborg. De 34-jarige linkspoot is hersteld van een liesblessure en krijgt rechts voorin de voorkeur boven Rayane Bounida.

Daarnaast kan Mohamed Abdalla zijn debuut maken voor Ajax. Trainer Fred Grim nam de zestienjarige middenvelder voor het eerst op in de selectie van het eerste elftal. De in Eindhoven geboren Abdalla kwam in 2024 over uit de jeugdopleiding van PSV. 

Dit seizoen debuteerde hij al voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en werd hij tegen SC Cambuur de jongste doelpuntenmaker ooit van de Amsterdamse beloften. Op het middenveld keert Sean Steur terug in de basis ten koste van Oscar Gloukh. Jorthy Mokio vervangt op de nummer 6-positie de geschorste Youri Regeer.

Opstelling Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal; Klaassen, Mokio, Steur; Berghuis, Weghorst, Godts.

Gerelateerd:
Kale en Kokkie

Ajacieden jaloers op PSV: "Die smoezen van de Ajax-spelers..."

0
Samuel Amissah

'Ajax houdt Fulham-talent in de gaten met aflopend contract'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kale en Kokkie

Ajacieden jaloers op PSV: "Die smoezen van de Ajax-spelers..."

0
Dick Lukkien

Lukkien blikt vooruit op Ajax: "Ga die wedstrijd niet gebruiken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

0
Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Youri Baas kopt de bal

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

0
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties