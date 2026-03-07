MATCHDAY | Opstelling Ajax bekend: Berghuis keert terug in de basis

Ajax gaat zaterdagmiddag op bezoek bij FC Groningen met de aftrap om 16.30 uur. De Amsterdammers zien Steven Berghuis terugkeren in de basis voor het duel in Euroborg. De 34-jarige linkspoot is hersteld van een liesblessure en krijgt rechts voorin de voorkeur boven Rayane Bounida.

Daarnaast kan Mohamed Abdalla zijn debuut maken voor Ajax. Trainer Fred Grim nam de zestienjarige middenvelder voor het eerst op in de selectie van het eerste elftal. De in Eindhoven geboren Abdalla kwam in 2024 over uit de jeugdopleiding van PSV.

Dit seizoen debuteerde hij al voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en werd hij tegen SC Cambuur de jongste doelpuntenmaker ooit van de Amsterdamse beloften. Op het middenveld keert Sean Steur terug in de basis ten koste van Oscar Gloukh. Jorthy Mokio vervangt op de nummer 6-positie de geschorste Youri Regeer.

Opstelling Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal; Klaassen, Mokio, Steur; Berghuis, Weghorst, Godts.