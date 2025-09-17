AD Voetbal podcast
Maarten Wijffels: "Dat lijkt me wel een aderlating voor Ajax"
MATCHDAY | Opstelling Ajax bekend: Edvardsen vervangt Berghuis

Cherine
Oliver Edvardsen
Oliver Edvardsen Foto: © Pro Shots

Ajax keert na drie jaar terug in de Champions League en treft woensdagavond Internazionale in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA. Ruim 55.000 toeschouwers zullen het duel bijwonen, waarbij Ajax het opneemt tegen de verliezend finalist van vorig seizoen.

Voor beide teams is het de aftrap van het Champions League-seizoen. Inter wil revanche na de verloren finale tegen Paris Saint-Germain (5-0), terwijl Ajax zich toont voor eigen publiek en klaar is voor een zware test tegen de Italiaanse grootmacht. 

Ajax heeft de opstelling bekend gemaakt. Oliver Edvardsen maakt zijn Champions League-debuut als vervanger van de geblesseerde Steven Berghuis. Verder blijft de opstelling onveranderd ten opzichte van de wedstrijd tegen PEC Zwolle.

Opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Taylor, Klaassen; Edvardsen, Weghorst, Godts

David Endt staat VI te woord

Ajax versloeg Inter in Europese finale: "De rivaliteit was groot"

Maarten Wijffels

Maarten Wijffels: "Dat lijkt me wel een aderlating voor Ajax"

