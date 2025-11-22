Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
MATCHDAY | Opstelling Ajax bekend: Grim wijzigt maar een plek

Cherine
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Ajax treedt zaterdag om 18.45 uur aan tegen Excelsior in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers, momenteel vierde in de Eredivisie, krijgen met de Rotterdammers, die zestiende staan en tegen degradatie strijden, een laagvlieger als tegenstander.

Het seizoen van Ajax verloopt tot nu toe rampzalig. Van de laatste acht duels werd slechts één gewonnen, in de Champions League is de club puntloos en een topklassering lijkt ver weg. Eerder deze maand werd trainer John Heitinga na het verlies tegen Galatasaray ontslagen.

Onder de tijdelijke hoofdtrainer Fred Grim is de ommekeer nog niet ingezet. Het eerste duel onder zijn leiding, uit bij FC Utrecht, ging eveneens verloren. Tegen Excelsior wil Ajax nu revanche nemen en weer wat vertrouwen opbouwen.

Voor het thuisduel met Excelsior wijzigt interim-trainer Fred Grim zijn basiselftal van Ajax op één positie: Lucas Rosa maakt plaats voor Anton Gaaei als rechtsback. Gaaei speelde tegen FC Utrecht al als invaller voor Rosa en vormt nu samen met Josip Sutalo, Youri Baas en Gerald Alders de verdediging.

Het middenveld blijft bestaan uit Youri Regeer, Kenneth Taylor en Oscar Gloukh. Voorin starten Oliver Edvardsen, Mika Godts en Wout Weghorst, die de recente Oranje-duels aan zich voorbij liet gaan vanwege fysiek ongemak.

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Alders; Regeer, Gloukh, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts.

