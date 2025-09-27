Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
MATCHDAY | Opstelling Ajax bekend: Heitinga kiest voor Konadu

Cherine
Don-Angelo Konadu
Don-Angelo Konadu Foto: © BSR Agency

Ajax ontvangt NAC Breda in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers zijn nog ongeslagen, terwijl Carl Hoefkens’ ploeg na de zege op Heracles Almelo hun winstreeks wil verlengen. De aftrap is om 16:30 uur en de wedstrijd is live te zien op ESPN 2.

Ajax heeft in zes duels twaalf punten verzameld: drie overwinningen en drie remises. Vorige week speelde Ajax met 2-2 gelijk bij PSV, eerder werd gewonnen van PEC Zwolle, Heracles Almelo en Telstar. Uitwedstrijden tegen FC Volendam en Go Ahead Eagles leverden puntenverlies op.

NAC Breda heeft zeven punten uit zes wedstrijden: twee overwinningen, één gelijkspel en drie nederlagen. Winst was er tegen Fortuna Sittard en Heracles Almelo. Verlies kwam tegen AZ, NEC en Feyenoord, en een gelijkspel tegen FC Twente. NAC staat dertiende in de Eredivisie.

Trainer John Heitinga kiest voor Weghorst op de bank en Konadu in de spits. Gloukh staat op tien en Sutalo keert terug in de basis.

Opstelling Ajax: Yaros; Gaaei, Itakura, Sutalo, Wijndal; Klaassen, Gloukh, Taylor; Edvardsen, Konadu, Godts.

