Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
MATCHDAY | Opstelling Ajax bekend: Heitinga voert wijzigingen door

Cherine
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Ajax gaat vanavond op bezoek bij Olympique Marseille voor het Champions League-duel, dat om 21:00 uur begint. Zonder eigen supporters, want zij zijn niet welkom in het Stade Vélodrome, nemen de Amsterdammers het op tegen een Franstalige heksenketel van 65.000 toeschouwers.

Twee weken geleden begon Ajax de Champions League-campagne met een thuisnederlaag tegen Inter (0-2). Vanavond staat de tweede groepswedstrijd op het programma: uit tegen Marseille, dat in de eerste speelronde verloor van Real Madrid (2-1).

Ajax kan niet beschikken over Kasper Dolberg en Wout Weghorst. Dolberg kampt met een blessure aan zijn buikwand en is voor onbepaalde tijd uitgeschakeld. Weghorst is niet fit genoeg om vanavond in actie te komen in het Stade Vélodrome, waardoor beide spitsen niet zijn mee afgereisd. Er is echter ook goed nieuws: Youri Baas is wél beschikbaar.

John Heitinga wijzigt zijn basisformatie op vier plekken ten opzichte van de vorige wedstrijd tegen NAC Breda (2-1). Don-Angelo Konadu verdwijnt uit de spits; Heitinga kiest voor de Israëlische zomeraanwinst. Youri Baas is weer fit en start, samen met Ko Itakura in de verdediging. Steven Berghuis vervangt Oliver Edvardsen, terwijl Youri Regeer opnieuw op het middenveld staat.

Opstelling Ajax: Jaros; Rosa, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Berghuis, Gloukh, Godts.

Ajax-supporters kijken naar een duel in de Champions League

Ajax-fans niet welkom in Marseille: "99 procent zal zich schamen"

0
Johan Inan

Inan waarschuwt Heitinga: "Lijkt aangeschoten wild van Ajax"

0
René van der Gijp

Van der Gijp verbaasd door Ajax: "Ik vond dat best bijzonder"

0
Rafael van der Vaart

Van der Vaart lacht Ajax-speler uit: "Lijkt wel trefbal" (video)

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hard: "Hij is niet goed genoeg voor Ajax 1"

0
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
