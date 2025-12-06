MATCHDAY | Opstelling Ajax bekend: Taylor ontbreekt tegen Fortuna

Fortuna Sittard en Ajax treffen elkaar zaterdagavond om 18.45 uur in Limburg. Ajax staat momenteel vijfde in de Eredivisie, terwijl Fortuna Sittard negende staat. De Limburgers zijn in hun laatste drie competitiewedstrijden ongeslagen.

Ajax hoopt de 2-0 zege op FC Groningen een passend vervolg te geven, na een wisselvallige reeks met nederlagen tegen Excelsior (1-2) en FC Utrecht (2-1) en een 1-1 gelijkspel tegen sc Heerenveen. Rayane Bounida keert waarschijnlijk terug in de wedstrijdselectie, terwijl Josip Sutalo twijfelachtig is en Steven Berghuis en James McConnell zeker ontbreken.

Het duel tussen de nummers vijf en negen van de ranglijst staat onder leiding van scheidsrechter Sander van der Eijk. Ajax heeft de basiself voor de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard bekendgemaakt. Interim-coach Fred Grim laat Rayane Bounida en Aaron Bouwman opnieuw starten en kiest verder voor vertrouwde namen.

Ajax moet het tegen Fortuna Sittard doen zonder Kenneth Taylor, die geblesseerd is en niet fit genoeg voor de wedstrijd. Het middenveld bestaat daardoor uit Davy Klaassen, Ko Itakura en Oscar Gloukh, terwijl Rayane Bounida weer in de basis staat.

Ook Josip Sutalo en James McConnell ontbreken vanwege gebrek aan wedstrijdfitheid. Aaron Bouwman keert daardoor terug in de verdediging, net als in het duel tegen FC Groningen, waarin hij de 2-0 scoorde.

Opstelling Ajax: Jaros; Regeer, Bouwman, Baas, Wijndal; Klaassen, Itakura, Gloukh; Bounida, Weghorst, Godts