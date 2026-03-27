MATCHDAY | Oranje start met Ajacied Weghorst op de reservebank

Het Nederlands elftal speelt om 20:45 uur de oefenwedstrijd tegen Noorwegen. Ajacied Wout Weghorst zit bij de selectie, maar begint het duel in de Johan Cruijff ArenA vanaf de reservebank.

Ryan Gravenberch verschijnt als ex-Ajacied wél aan de aftrap en vertegenwoordigt daarmee de Amsterdamse school in de basiself van Ronald Koeman. Ook Brian Brobbey, Jorrel Hato en Noa Lang, allen met een Ajax-verleden starten op de bank en hopen later in de wedstrijd hun minuten te maken.

Opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Reijnders, Schouten, Koopmeiners, Gravenberch; Malen, Gakpo.