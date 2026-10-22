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MATCHDAY | Via deze manier kan je Europees duel van Ajax volgen

Arthur
Davy Klaassen moedigt aan
Davy Klaassen moedigt aan Foto: © Pro Shots

Donderdagavond komen Ajax, AZ, FC Twente en NEC in actie in Europa. De wedstrijden worden verdeeld over verschillende zenders van Ziggo Sport. Omdat er zowel om 18.45 uur als om 21.00 uur twee Nederlandse clubs tegelijkertijd spelen, moeten voetbalfans kiezen welke wedstrijd ze volgen of meerdere schermen gebruiken.

De duels zijn voor iedereen te bekijken via Ziggo Sport. Ziggo-klanten kunnen terecht op kanaal 14, terwijl niet-abonnees de wedstrijden gratis kunnen streamen via Ziggo Sport Free. Om 18.45 uur speelt AZ in de Europa League een uitwedstrijd tegen het Armeense Ararat-Armenia. De Alkmaarders wonnen vorige week met 2-1 van Hapoel Beer-Sheva en willen die lijn doortrekken. De wedstrijd is te zien op Ziggo Sport 2.

Tegelijkertijd neemt NEC het in Kroatië op tegen Dinamo Zagreb. De ploeg van trainer Dick Schreuder wacht al sinds eind augustus op een overwinning. NEC staat na twee speelronden op één punt in de Europa League. Het duel is live te volgen op Ziggo Sport 1. Later op de avond komen Ajax en FC Twente in actie. Ook die wedstrijden worden gelijktijdig gespeeld, waardoor kijkers opnieuw moeten schakelen tussen de verschillende uitzendingen.

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