Mateusz Kochalski woest na verlies tegen Ajax: "Erg slecht!"

Qarabag kreeg woensdagavond in de slotfase van het Champions League-duel met Ajax een duidelijke les in counteren. Dat viel bij Elvin Cafarquliyev en Mateusz Kochalski zwaar.

"Het is misschien beter om niets te zeggen", liet Kochalski al weten tegenover de media in Azerbeidzjan. Lang leek het erop dat Ajax ook zijn zesde wedstrijd van de groepsfase bij Qarabag zou verliezen, tot de 79e minuut. Met twee doelpunten van Oscar Gloukh en één van Anton Gaaei draaiden de Amsterdammers het duel alsnog om en wonnen met 2-4. Cafarquliyev was verrast door de wending.

"We bouwden goed op, hadden goede aanvallen en de bal goed onder controle. Maar onze plotselinge fouten resulteerden in tegendoelpunten", vertelde de rechtsback aan Republika. "De tegenaanvallen van Ajax waren erg sterk. Toen we die goals tegenkregen, verloren we het enthousiasme. Dat derde doelpunt was echt het keerpunt in de wedstrijd."

Ook Kochalski sprak zich uit, ondanks zijn eerdere terughoudendheid. "We waren allemaal erg slecht in de slotfase en daarom was de tegenstander beter dan wij. Wij maakten veel fouten bij het geven van de lange ballen. Door ons zwakke spel op het meest cruciale moment van de wedstrijd hebben we verloren."