Willem & Wessel Podcast
Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Mateusz Kochalski woest na verlies tegen Ajax: "Erg slecht!"

Arthur
bron: Media in Azerbeidzjan
Mateusz Kochalski baalt tegen Ajax
Mateusz Kochalski baalt tegen Ajax Foto: © Pro Shots

Qarabag kreeg woensdagavond in de slotfase van het Champions League-duel met Ajax een duidelijke les in counteren. Dat viel bij Elvin Cafarquliyev en Mateusz Kochalski zwaar.

"Het is misschien beter om niets te zeggen", liet Kochalski al weten tegenover de media in Azerbeidzjan. Lang leek het erop dat Ajax ook zijn zesde wedstrijd van de groepsfase bij Qarabag zou verliezen, tot de 79e minuut. Met twee doelpunten van Oscar Gloukh en één van Anton Gaaei draaiden de Amsterdammers het duel alsnog om en wonnen met 2-4. Cafarquliyev was verrast door de wending.

"We bouwden goed op, hadden goede aanvallen en de bal goed onder controle. Maar onze plotselinge fouten resulteerden in tegendoelpunten", vertelde de rechtsback aan Republika. "De tegenaanvallen van Ajax waren erg sterk. Toen we die goals tegenkregen, verloren we het enthousiasme. Dat derde doelpunt was echt het keerpunt in de wedstrijd."

Ook Kochalski sprak zich uit, ondanks zijn eerdere terughoudendheid. "We waren allemaal erg slecht in de slotfase en daarom was de tegenstander beter dan wij. Wij maakten veel fouten bij het geven van de lange ballen. Door ons zwakke spel op het meest cruciale moment van de wedstrijd hebben we verloren."

Gerelateerd:
Dian Ramaj bij zijn basisdebuut voor Ajax

'Bij Ajax mislukte Ramaj kan naar Europese grootmacht verhuizen'

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Ajacied: "Dat is natuurlijk verschrikkelijk"

0
Jan van Staa en Tijmen van Wissing

"Ik denk dat Ajax, Feyenoord en PSV hem al op de radar hebben"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd