Matheus blunder zorgt voor onbegrip: "Wat ging er in hem om?"

Marciano Vink begrijpt weinig van de actie van Matheus, die in de slotfase van het duel tussen Ajax en Sparta een duidelijke terugspeelbal oppakte. Ajax kreeg daarna een tegentreffer tegen, die Youri Regeer ternauwernood nog wist te repareren.

Matheus besloot in de absolute slotfase een terugspeelbal van Anton Gaaei op te pakken. Daardoor kreeg Sparta een indirecte vrije trap die feilloos werd ingeschoten door Mohamed Nassoh. "Ongelooflijk", steekt Vink van wal bij ESPN. "Ik weet niet wat er in hem omging. Hij vergiste zich blijkbaar."

Vink snapt er weinig van. "Het kan zo zijn dat je de bal zo snel mogelijk naar voren wil krijgen en dat je het dan even vergeet, maar dit is gewoon een terugspeelbal. Nassoh schiet hem dan goed binnen. Wat wil je dat ik er nog meer over zeg?"

"Hij wilde voor die 1-0 gaan en lijkt het dan te vergeten. Misschien vond hij dat hij aangeraakt werd of vond hij het geen terugspeelbal." Vervolgens keept hij ook niet sterk bij de tegengoal. "Dit is zijn hoek. Nou, nou. Dit vind ik gewoon een keepersfout."