Matheus dankbaar: "Farioli heeft mij gevraagd te doen wat ik kan"

"Het was speciaal", begint de 32-jarige doelman. "Ik wil mijn teamgenoten bedanken, Remko en Jay die mij dagelijks helpen. En ook de andere veldspelers en stafleden die proberen Spaans met mij te spreken. Het was op deze dag heel belangrijk om hun warmte en support te voelen", spreekt hij zijn dankbaarheid uit.

"Ik denk dat het mij meer vertrouwen en zekerheid heeft gegeven. Ik kan alleen maar God, de staf en de directie bedanken", gaat hij verder. "Natuurlijk had ik spanning. Ik had vlinders in mijn buik. Tijdens de warming-up voelde ik nog spanning. Maar na een paar minuten op het veld en het vertrouwen van mijn teamgenoten was de spanning weg."

Matheus voelde veel vertrouwen van Farioli. "De coach heeft mij totale vrijheid gegeven. Hij heeft mij gevraagd te doen wat ik kan. Ik denk dat die middag voor altijd een stempel zal blijven drukken op mijn leven."

De middag was een hele speciale voor Matheus. "Het was emotioneel, omdat mijn vrouw en kinderen in het stadion waren. Zij weten wat we samen hebben meegemaakt om hier te komen. Het was een heel dankbaar moment", sluit hij af.