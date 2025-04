Matheus gaf interview na blunder bij Ajax: "Met Google Translate"

Elshoff gaf in de NOS Voetbalpodcast een inkijkje in hoe het interview verliep. Op het moment zelf wist hij niet wat de keeper zei. "Toen ik mijn interview terugzag en hem hoorde zeggen dat hij er echt van overtuigd was dat Nassau die bal had aangeraakt, begreep ik een beetje waarom hij zo boos was", leidt Elshoff zijn verhaal in.

"We zien in het stadion allemaal dat hij ontzettend emotioneel en boos is op het moment dat hij die indirecte vrije trap tegen kreeg. Niemand begreep eigenlijk waarom hij dat deed. Ik dacht: er is er maar één die dat kan uitleggen en dat is Matheus zelf", vervolgt Elshoff. "Maar ik spreek zelf geen Portugees. Ik kan mezelf een heel klein beetje verstaanbaar maken, maar ik versta het zelf helemaal niet."

Elshoff vertaalde via het internet. "Ik heb er toch voor gekozen om met Google Translate wat Portugese vragen te stellen over waarom hij die ballen die bal oppakte", gaat de journalist verder. "Hij gaf antwoord, maar ik had geen idee wat hij zei, want ik versta gewoon geen Portugees. Ik heb het ook ’s avonds thuis pas in de ondertiteling gezien dat hij volhield dat Nassoh die bal had aangeraakt. Het klinkt een beetje amateuristisch, maar het is echt de manier waarop het gedaan moest worden."