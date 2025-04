Matheus gekraakt na blunder bij Ajax: "Begon bijna te huilen"

Ajax speelde afgelopen weekend met 1-1 gelijk tegen Sparta Rotterdam. Mikos Gouka is kritisch op de Amsterdammers, die via een blunder van doelman Matheus zelfs op achterstand kwamen.

"Ik was verbijsterd. Hij begon bijna te huilen. Hij had ook de vrije trap erna kunnen pakken", vertelt hij in de AD Voetbalpodcast. "Maar die terugspeelbal van Berghuis. De speler die hem bijna raakte, Nassoh, die claimde dat hij door zijn benen ging. Maar een terugspeelbal die door iemands benen gaat, is al een heel slechte terugspeelbal. Er ging daar nogal wat mis. Die bal vliegt er dan ook nog in. En dan denk ik ook: als je twee keer zulke fouten maakt bij Real Madrid dan speel je in het derde elftal", constateert Gouka.

Hij stelt dat spelers sowieso te snel opgehemeld worden, zo ook de ingevallen Mokio: "Ik vond hem ook niet zo geweldig invallen. Maar het is wel een groot talent. Godts ook", vervolgt hij. "Maar soms moeten ze wel op de rem trappen en een pas op de plaats maken, want ze moeten ook nog door een bepaalde fase heen om verder te komen. Er zijn wel meer spelers bestempeld als toptalenten die nu ergens in Qatar rondlopen. Je kunt je afvragen waar het voor hen mis gegaan behalve op hun bankrekening", besluit Gouka.