'Matheus had gelijk': "Die mensen zagen ook dat de bal afweek"

Matheus reageerde zelf al boos: "De bal wordt aangeraakt door een tegenstander, toch? En ik pak de bal in mijn handen. Als hij de bal niet raakt, was er geen reden om hem op te pakken. De scheidsrechter heeft misschien de aanraking niet gezien, maar ik wel. Want ik stond er beter voor. Daarom pakte ik de bal. Het was niet dat ik ze wilde helpen", zei hij bij ESPN.

Verweijn snapt de keeper. "Als je een keeper van 36 (33, red.) op doel hebt, die vierhonderd wedstrijden in de hoogste Portugese competitie heeft gespeeld, dan kun je ervan uitgaan dat hij heeft waargenomen dat de bal is aangeraakt", klinkt het in de podcast Kick-off. "Ik hoorde later ook dat de mensen op de Sparta-bank zagen dat de bal afweek. Dit kan heel bepalend zijn in de kampioensrace."

Toch is er ook kritiek. "In de eerste helft was hij heel goed, maar dat neemt niet weg dat dit heel erg aan hem kleeft. Ik vond de bal alsnog houdbaar en dat gaf Farioli ook toe, dus die had hij gewoon moeten stoppen", aldus Verweij.