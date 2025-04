Matheus klaar bij Ajax? "Ik denk dat we die nooit meer terugzien"

Matheus blunderde het afgelopen weekend flink nadat hij een terugspeelbal in zijn handen oppakte. De blunder bleek fataal en Erik Dijkstra en Frank Evenblij zagen de keeper bijna in tranen uitbarsten.

"Die moest bijna huilen. Ik dacht dat die echt ging huilen en dat was omdat het een dikke fout was. Hij pakt een terugspeelbal op. Hij moest écht bijna huilen", opent Erik Dijkstra bij Bureau Sport. Frank Evenblij zag dat Ajax ondanks de blunder geen grote schade opliep in de titelstrijd: "Als je daar met 1-0 verliest dan wordt het echt spannend, maar 1-1 is wel overheen te komen. Dat vind ik toch ook wel de veerkracht van Ajax. Maar volgende week staat Pasveer gewoon weer in het doel, hoor", zegt hij over de terugkerende keeper.

Dijkstra: "Ik vind Matheus los van deze blunder echt een prima keeper, hoor." Evenblij: "Ik denk dat we die nooit meer terugzien. Ik vind het helemaal geen goede keeper. Ook bij die vrije trap zat hij er echt naast, hè. En die veroorzaakt hij ook nog eens." Dijkstra vindt het een goede keeper, maar een vreemde persoonlijkheid: "Maar toen hij bijna moest huilen was ik er wel echt helemaal klaar mee. Mannen die huilen op zulke momenten moet je meteen verkopen. Dat kan echt niet."