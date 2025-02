Matheus krijgt complimenten: "Die uittrap op Traoré is prachtig"

Aan vertrouwen ontbrak het de doelman niet. "Die zat er gelijk in", begint de ESPN-analist zijn lofzang over de Ajax-debutant bij Dit was het weekend. "Er was iets met Pasveer in de kleedkamer (op het laatste moment niet fit, red.). Maar hij pakte een lastige bal op een nonchalante manier en stond positioneel goed, voor zover ik dat kan beoordelen."

Ook vindt Vink het knap dat Matheus zich sterk hield bij voorzetten. "En hij kwam goed uit. Ik kan mij voorstellen dat je in je eerste wedstrijd twijfelt of je wel of niet moet komen. En die uittrap op Traoré is prachtig. Die had daar veel meer mee moeten doen."

Ook kapte hij nog een aanvaller dan de tegenstander uit. "Dat zag er wat houterig uit, maar wel stoer om te doen bij een 1-0 stand en in een volgepakt stadion. En ook al is hij 32, als je bij een nieuwe club komt wil je laten zien dat je betrouwbaar bent", aldus Vink.