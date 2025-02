Matheus maakt goede indruk: "Daardoor past hij perfect bij Ajax"

Matheus Lima Magalhães debuteerde zondagmiddag bij Ajax en de Braziliaan maakte een uitstekende indruk onder de Amsterdamse lat. Zijn oude trainer Rui Duarte is al langer enthousiast over de 32-jarige sluitpost.

"Waar hij heel goed in is, is anticiperen op problemen", begint de voormalig hoofdtrainer van Sporting Braga in het Algemeen Dagblad. "Hij staat heel hoog, waarmee hij perfect bij Ajax past omdat ze vaak de diepte moeten verdedigen. En technisch is hij heel sterk, zowel met zijn handen als voeten. Matheus heeft veel kwaliteit in zijn passing en met de jaren is hij bij Braga zo volwassen geworden dat hij voor een club als Ajax kan uitkomen."

"Bij mij was hij ook altijd als eerste op het trainingscomplex. Dan begon hij in het krachthonk en nam hij daarna een goed ontbijt. Dat kenmerkt Matheus ook: hij bereidt zich fysiek en mentaal altijd optimaal voor op de uitdagingen die hem te wachten staan. Voor mij was hij al langer toe aan een nieuwe uitdaging", aldus Duarte.