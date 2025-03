Matheus maakt indruk bij Ajax: "Dat zou ik tegen Kroes zeggen"

Ajax won zondag met 0-2 op bezoek bij PSV en Hans Kraay junior roemt de inbreng van doelman Metheus. De voormalig profvoetballer is vol lof over de Braziliaanse sluitpost, die (opnieuw) de nul wist te houden.

"Dan zullen veel mensen zeggen: hij heeft toch niet veel reddingen hoeven verrichten? Dat klopt. En je weet: ik ben niet zo van de keepers, maar deze man pakt elke hoge bal", vertelt Kraay op de website van ESPN. "Met name de eerste vijftien minuten na rust toen PSV eventjes gas gaf, pakte hij elke corner, elke crossbal. Het is een man die tot op de penaltystip uitkomt. Ik zeg wel eens: keepertje, keepertje, keepertje, maar dit is echt een lekker keepertje."

"Wat ik ook zo fijn aan hem vind, hij brengt niemand in de problemen", vervolgt hij enthousiast. "Als hij niet op kan bouwen, geeft hij hem gewoon een hengst. Dat vindt PSV ook niet lekker, die loeren als aasgieren dat er risico genomen wordt", constateert Kraay, die een duidelijk transferadvies heeft voor de beleidsbepalers in Amsterdam. "Ik zou tegen Alex Kroes zeggen: tien jaar erbij."