"Matheus neemt veel te veel risico met de bal aan zijn voeten"

"Hij is een ontzettend hardwerkende speler. Hij is degene die om 07.30 uur als eerste in de sportschool staat, alles geeft tijdens de training en een goede aanvoerder is. Hij is een natuurlijke leider", opent Lucas Lima, die SC Braga News beheert, bij Ajax Showtime. "Tijdens zijn vakanties maakt hij meestal gebruik van de faciliteiten van de club. Het is een goede keeper, sterk tussen de palen, maar hij neemt te veel risico met de bal aan zijn voeten."

In Portugal belandde de 32-jarige doelman op de bank, omdat hij met Lukas Hornicek een groot talent achter zich had. Deze keeper beheerste het meevoetballen beter. "Hornicek kreeg niet veel kansen. Toen hij eindelijk de kans kreeg, speelde hij goed. Matheus belandde uiteindelijk op de bank omdat hij had aangegeven te willen vertrekken en vanwege de hele situatie met de fans."

SC Braga liet Matheus niet zo makkelijk gaan en wilde wel de hoofdprijs. "Braga kon de drie miljoen euro die ze wilden niet krijgen, dus is hij - in het slechtste geval - waardevoller als tweede keeper bij Ajax dan als tweede keeper bij Braga", besluit Lima.