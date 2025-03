Matheus of Jay Gorter op doel? "Daar willen ze verder mee"

In het duel met Eintracht Frankfurt gaat Jay Gorter het doel van Ajax verdedigen. Is het niet slim om Gorter wat wedstrijdritme op te laten doen dit weekend nu Ajax tegen PEC Zwolle speelt?

"Stel dat hij tegen PEC Zwolle geblesseerd raakt? Ik zou spelen met de beste keepers die je hebt. Gorter heeft wel gekeept en ze zullen ongetwijfeld vaak elf tegen elf spelen op de training. De keepersstaf zal met hem bezig zijn om hem te prepareren voor die ene return tegen Eintracht", opent Robert Maaskant bij Sportnieuws.nl.

Verder vindt Maaskant de nieuwe aankoop Matheus indruk maken, dus zou hij hem laten keepen in de Eredivisie. "Ze hebben Matheus, wat een uitstekende keeper is, en die zal ook zijn rol gaan hebben in het aankomende seizoen. Daar willen ze verder mee dus het is ook slim om hem op te stellen. Daar willen ze verder mee. En Europees hebben ze niet zoveel keus, dan moet Gorter spelen, dus die zou ik ook heel houden op dit moment."