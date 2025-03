Matheus ontroerd: "Dit is voor mij het moment om dat te delen"

Matheus raakt geëmotioneerd tijdens een interview met De Telegraaf. "Ik ga door een moeilijke tijd, want bij mijn vader Ricardo is kanker geconstateerd en het is moeilijk om daarmee om te gaan", vertelt hij. "Mensen zien me vaak met een glimlach, maar weten niet wat er achter de schermen gebeurt. Dit is voor mij het moment om dat te delen."

De Braziliaan wordt dit seizoen gehuurd van SC Braga. Hij hoopt dat de Amsterdammers hem deze zomer willen vastleggen. "Mijn vrouw Mabily helpt me met al mijn beslissingen, en ik praat elke dag met haar over Ajax. Onze droom is hier te blijven en daar werk ik hard voor. Ik zeg tegen mezelf dat ik elke dag een leeuw moet doden. Ik doe alles om mijn droom waar te maken", vertelt hij.

"Mijn familie en ik zijn – los van de situatie van mijn vader – gewoon heel blij in Amsterdam", vervolgt de doelman. "Ajax is een grote club, waar ik mijn ambities kan waarmaken. Braga wilde me behouden, maar dit zie ik echt als een stap hogerop, een mooi avontuur." Toch moest Matheus wennen toen hij in Amsterdam aankwam. "We kwamen begin februari aan, terwijl het hier min vier graden was", lacht de Ajacied. "Dan is een Braziliaan écht uit zijn comfortzone", aldus Matheus.