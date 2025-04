Matheus snapt beslissing Dieperink niet: "Ik stond er beter voor"

De doelman begrijpt nog altijd niets van de beslissing van scheidsrechter Rob Dieperink om een indirecte vrije trap toe te kennen. "De bal wordt aangeraakt door een tegenstander, toch? En ik pak de bal in mijn handen", aldus Matheus bij de NOS.

Volgens de Braziliaan was er zonder die aanraking geen enkele reden geweest om de bal op te pakken. "Als hij de bal niet raakt, was er geen reden om hem op te pakken", benadrukt hij. "De scheidsrechter heeft misschien de aanraking niet gezien, maar ik wel. Want ik stond er beter voor. Daarom pakte ik de bal. Het was niet dat ik ze wilde helpen", voegt hij eraan toe.

Na de goal van Nassoh kwam Ajax nog langszij, maar het puntenverlies voelde zwaar. "De manier waarop we nu punten verliezen is verdrietig, maar we moeten ons weer oprichten en doorgaan", besluit Matheus strijdvaardig.

Ajax blijft ondanks het gelijkspel koploper in de Eredivisie, met zeven punten voorsprong op PSV, dat nog een wedstrijd tegoed heeft.