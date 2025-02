Matheus 'sterk karakter': "Eigen trots was belangrijker voor hem"

Ajax heeft met Matheus Lima Magalhães een clublegende van SC Braga binnengehaald. Lucas Lima, die SC Braga News beheert, vertelt over de tijd van Matheus in Portugal.

In 2014 maakte Matheus de overstap van América Mineiro naar SC Braga. Lang was hij de onbetwiste eerste keeper. In januari 2024 speelde Braga een belangrijke wedstrijd tegen de grote rivaal: Vitória Guimarães. Het elftal van Matheus was sterker maar verloor. In de laatste minuut moest SC Braga een schitterend tegendoelpunt incasseren, waarna de supporters het team uitfloten. "Matheus kon daar niet tegen en ging de confrontatie aan met de supporters, wat geen fraai gezicht was. De spanning bleef sluimeren, terwijl zijn slechte prestaties aanhielden", vertelt de kenner van SC Braga bij Ajax Showtime.

Tijdens de afgelopen zomer was Matheus ongelukkig en wilde hij vanwege zijn trainer weg. Deze werd echter op straat gezet waardoor hij bleef. Tijdens een duel met Famalicão werd uitgescholden door Braga-fans. "Twee dagen later was er een open training voor seizoenkaarthouders. Hij gedroeg zich onbeleefd – hij was de enige speler die weigerde de fans te begroeten."

Uiteindelijk besloot de clubleiding Matheus te steunen, maar de keeper wilde alsnog weg. "In mijn ogen mislukte het gewoon omdat zijn eigen trots belangrijker werd dan wat het beste was voor de club. Hij had een bijrol bij Braga moeten accepteren en de kans moeten geven aan Lukas Hornicek, die zich sterk aan het ontwikkelen is."